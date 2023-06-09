Wanhaber / Ramaçan Çetin

Erciş İlçesi Salihiye Mahallesi Tugay Caddesi’nde bulunan 600’lük içme suyu isale hattında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle; Salihiye, Beyazıt, Salmanağa, Keklikova, Ergücü, Deliçay ve Pay Mahallelerinde dün gece saat 23.45’te su kesintisine gidildi.

Söz konusu mahallelerde su kesintisinin bugün saat 17.30’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların yoğun tempo ile devam ederken, arızanın giderilmesinin ardından suların verileceği kaydedildi.