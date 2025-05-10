Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, hizmet verdiği binadan taşınma hazırlıkları yapıyor. Edinilen bilgilere göre, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi binası, tasarruf tedbirleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi (Van BŞB) hizmet binasına taşınacak ve bir süre hizmetlerini buradan sürdürecek.

Taşınma kararının gerekçelerinden birinin, mevcut VASKİ binasının yüksek kira maliyetleri olduğu belirtiliyor.

İpekyolu Caddesi’nde hizmet veren VASKİ, taşınma işlemlerinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet vermeye başlayacak.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'ın, tasarruf tedbirleri kapsamında böyle bir karar aldığı değerlendiriliyor.

Taşınma işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.