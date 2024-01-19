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Yüksek istişare kurulu üyeleri, meclis başkanı, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu danışman üyeleri ile basın mensuplarının katıldığı toplantıda 2023 yılını değerlendiren VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Van Ticaret Sanayi Odası 20 bini aşkın üyesi ile 19 meslek komitesinde yer alan 133 komite üyesi, 11 yönetim kurulu ve 57 meclis üyesi olmak üzere diğer organlarımızda yer alan üyeleri ve personelleriyle faaliyetlerini yürütmektedir” dedi.

“6 ŞUBAT DEPREMİNİN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞTIK”

6 Şubat’ta ülkeyi sarsan depreme değinen VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva; “2023 yılına girdiğimiz dönemde odamız seçim döneminden henüz çıkmış, yeni dönem hazırlıkları yapmak üzereydi ki şubat ayında malumunuz 11 ilimizi etkileyen bir deprem felaketine maruz kaldık.

O dönem depreme duyarsız kalmamak ve oradaki mağduriyeti gidermek adına tüm Türkiye gibi, Van Ticaret Sanayi Odası da bir rol üstlendi. Bu çerçevede ayni ve nakdi olarak tüm imkanlarımızı iki ay boyunca deprem bölgesine gönderdik ve oranın yaralarını sarmak üzere bir seferberlik ilan ettik. Bu süreçte özellikle de çocuklara yönelik motivasyon etkinlikleri ve depremin, psikolojik ile sosyolojik etkilerine ilişkin programlar düzenledik." şeklinde konuştu.

Yine aynı dönemde depremzedelere yönelik bir istihdam eğitimi başlattıklarını kaydeden Takva, "VANTSO olarak Garantili Tekstil Eğitimi Çerçevesinde 100'den fazla depremzedeye tekstil alanında iş vererek kısa sürede istihdam ettik ve bu şekilde hayata tutunmalarına yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Türkiye - İran ticari ilişkilerinden söz eden Takva, “2011 yılında 30 ile sınırlı olan İranlı üye sayımız 2023 yılı itibariyle 480’e ulaştı. Girişimlerimizi ilerletmek adına Türkiye-İran Ortak Ticaret Odası kurulması konusu ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Türki Cumhuriyetler ile ticari girişimlere girdiklerini belirten Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "İran dışında diğer ülkelerle de ilişkilerimizi arttırdık, Türki Cumhuriyetlerle de ilişki ağını genişlettik. İşletme geliştirme programları kapsamında Kazakistan'a çalışma programı düzenledik.

Üyelerimiz ve Kazakistanlı tüccarlar arasında da irtibat geliştirme yönünde çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde de Orta Asya programlarımıza da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takva, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Zaho başta olmak üzere Irak Kürdistan Bölgesi ile ilişkiler geliştiriyoruz. 2014 yılında İran üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz sosyo-ekonomik ilişkileri devam ettirirken benzer bir çalışmayı Kürdistan Bölgesi üzerinden de yürütüyoruz.”

Bürokratik faaliyetlerden de bahseden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, "Bürokratik faaliyetlerimiz içerisinde özellikle 5 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın Van ziyaretinde de gündeme getirdiğimiz, İran konsolosluğu ve İran banka şubelerinden bir tanesinin Van'da açılması, kimlikle geçişin önündeki engellerin kaldırılması, ortak Organize Sanayi Bölgesi, lojistik merkez, Tahran-Van uçak seferlerine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz." ifadeleriyle çeşitli hedeflerden de bahsetti.

2024 YILI PLANLARINI ANLATTI

2024 yılı VANTSO girişim, hizmet, proje, plan ve programlarından bahseden Takva, “Özellikle de odayı ilgilendiren ve 2024 yılında yoğunlaşacağımız bazı başlıklar var. Üyelerimizin uluslararası pazarlara açılması gerektiğini anlatarak teşvik etmemiz gerekiyor. Üyelere sunulan hizmet çeşitliliğimizi arttıracağız.

Eğitim hizmetlerinden faydalanan üye sayısını arttırmaya çalışacağız, üye hizmetlerini kolaylaştıracağız, online erişimin altyapısını ve kapasitesini geliştireceğiz. Dijital hizmet ve bilişim altyapımızı güncelleyeceğiz, iletişim ve ilişki ağlarımızı güçlendirmek, kadın girişimci sayısını arttırmak, hatıra ormanı ile oda üyelerimize hizmet verecek bir sosyal tesis fikrimiz ve projemiz var” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Toplantının ardından VANTSO binasının yenilenen kısımları tanıtıldı ve mekânsal yenilenmede katkısı olan kişilere VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından teşekkür belgesi verildi.