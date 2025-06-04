Van Spor FK şampiyonluk kutlamalarını Van Atatürk Şehir Stadında gerçekleştirdi.

Taraftarların yoğun ilgisiyle şehir turu yaptıktan sonra stada geçen Vanspor kafilesi ve taraftarlar kutlamalara burada devam etti.

Yerel ve ulusal sanatçıların sahne aldığı kutlamalara Vanspor sevdalıları yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN EROL TEMEL, “BİRLİKTE BAŞARDIK”

Sahneye çıkan Başkan Erol Temel, “Bugün 25 yıllık bir hasreti sona erdirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı sizlerin desteğiyle geldi. Taraftar olmadan Vanspor olmaz. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Van’ın tüm renkleriyle bir olduk, birlikte başardık. Görevimi alnımın akıyla tamamlıyorum. Yeni dönemde kongreye herkes katılabilir, takım hepimizindir.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ VAN’A YENİ STADYUM SÖZÜ VERDİ”

Başkan Temel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van’a yeni bir stadyum yapılması için söz verdi. 1. Lige uygun, modern ve büyük kapasiteli bir stadyum yapacağız inşallah. Destek veren tüm yetkililere teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Temel, Vanspor’un başarısında emeği geçen vali, emniyet müdürü, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, sponsorlar ve basın mensuplarına da tek tek teşekkür etti. Sponsorluk desteği veren kişi ve kurumlara özel olarak teşekkür eden Temel, toplamda milyonlarca liralık katkı sunan iş insanlarının adlarını andı.

“VANSPOR’UN PLAY- OFF RUHU VE CENTİLMENLİĞİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Van Valisi Ozan Balcı ise kutlamalarda yaptığı konuşmada, “Saygıdeğer Vanlı hemşerilerim, bugün burada bizi bir araya getiren şampiyon Vanspor’umuzu yürekten kutluyorum. Onlara kocaman bir alkış rica ediyorum. Benim asaletli şehir dediğim Van’da, bu büyük başarıyı yaşatan Vanspor’umuzun futbolcularına, teknik kadrosuna, yönetimine, taraftarlarımıza ve tüm Vanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Van Spor’un Play- Off ruhu ve centilmenliği Türkiye’ye örnek oldu. 1. Lig’de de büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.

SPOR ALTYAPISINA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI

Van’da son yıllarda spor altyapısına ciddi yatırımlar yapıldığını aktaran Vali Balcı, şunları paylaştı:

“Son üç yılda 16 yüzme havuzu tamamladık. Yüzme havuzu olmayan ilçemiz kalmadı. 26 kapalı spor salonu, 300 okul bahçesine voleybol ve basketbol sahası yaptık. Ayrıca yaklaşık 50 milyon TL tutarında spor malzemesi dağıttık. Amatör kulüplere destek verdik. İki sporcu fabrikasını tamamladık, buz paten sarayı inşaatımız devam ediyor. Vanspor tesisleri için proje hazırladık, yakında ihaleye çıkıyoruz.”

Konuşmaların ardından kutlama seramonisine geçildi. Futbolcular ve teknik heyet müzikler eşliğinde sahaya çıktı ve coşkuyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Seramoni sonrası yine yerel ve ulusal sanatçıların konserleriyle taraftarlar kutlamaları sürdürdü.

Vanspor'un coşkulu kutlamasına Van Valisi Ozan Balcı, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Vanspor Başkanı Erol Temel, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Vanspor Yönetim Kurulu Üyeleri, siyasetçiler ve çok sayıda taraftar katıldı.