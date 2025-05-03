Nesine 2. Lig’de uzun maratonun sonuna gelindi. 2. Lig Kırmızı Grup’ta son maçlar saat 15.00’te oynanacak ve ardından şampiyon takım, play-off eşleşmeleri ile ligden düşen takımlar belli olacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 15.00’te oynanacak maçta kırmızı – siyahlılar sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Medeni Bingöl, Batuhan Kör, Bekir Can Kara, Özkan Yiğiter, Eyüp Akcan, Harun Kavaklıdere ve Okan Eken ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Karaman Futbol Kulübü ise; Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Ömer Faruk Yılmaz, Abdullah Sezgin, Yunus Teke, Azad Filiz, Abdulkadir Sönmez, Resul Türkkalesi, Metehan Mustafa Mollaoğlu, İlke Tankul ve Sabrican Vural ilk 11’i ile 3 puan arayacak.