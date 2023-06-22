WanHaber / Umut Tarhan
Geçtiğimiz yıl mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off’a kalan ancak ilk maçta elenen Vanspor FK, yeni sezonda da 2. Lig’de mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar ile 2. Lig’de mücadele edecek olan takımların grupları da belli oldu.
Buna göre Vanspor FK, yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek.
Zorlu rakiplerin olacağı grupta Vanspor FK, zirve mücadelesi verecek.
İŞTE GRUPLAR
BEYAZ GRUP
1461 Trabzon FK
Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
Afjet Afyonspor
Altınordu
Ankara Demirspor
Ankaraspor
Beyoğlu Yeni ÇarşıSportif Faaliyetler
Vanspor FK
Bucaspor 1928
Bursaspor
Diyarbekirspor A.Ş.
Esenler Erokspor
Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Nazilli Belediyespor
Serik Belediyespor
Weecoins Kırklarelispor
Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Zonguldak Kömürspor A.Ş.
KIRMIZI GRUP
68 Aksaray Belediye Spor
Amed Sportif Faaliyetler
Anagold 24Erzincanspor
Arnavutköy Belediyespor
Belediye Derince Spor
Denizlispor
Düzcespor
Etimesgut Belediyespor
Fethiyespor
GMG Kastamonuspor
Iğdır Futbol Kulübü A.Ş.
Isparta 32 Spor
İnegölspor
İskenderunspor A.Ş.
Karaman Futbol Kulübü
Menemen Futbol Kulübü
Sarıyer
Somaspor
Uşak Spor A.Ş.