WanHaber / Umut Tarhan

Geçtiğimiz yıl mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off’a kalan ancak ilk maçta elenen Vanspor FK, yeni sezonda da 2. Lig’de mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar ile 2. Lig’de mücadele edecek olan takımların grupları da belli oldu.

Buna göre Vanspor FK, yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek.

Zorlu rakiplerin olacağı grupta Vanspor FK, zirve mücadelesi verecek.

İŞTE GRUPLAR

BEYAZ GRUP

1461 Trabzon FK

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

Afjet Afyonspor

Altınordu

Ankara Demirspor

Ankaraspor

Beyoğlu Yeni ÇarşıSportif Faaliyetler

Vanspor FK

Bucaspor 1928

Bursaspor

Diyarbekirspor A.Ş.

Esenler Erokspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Nazilli Belediyespor

Serik Belediyespor

Weecoins Kırklarelispor

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Zonguldak Kömürspor A.Ş.

KIRMIZI GRUP

68 Aksaray Belediye Spor

Amed Sportif Faaliyetler

Anagold 24Erzincanspor

Arnavutköy Belediyespor

Belediye Derince Spor

Denizlispor

Düzcespor

Etimesgut Belediyespor

Fethiyespor

GMG Kastamonuspor

Iğdır Futbol Kulübü A.Ş.

Isparta 32 Spor

İnegölspor

İskenderunspor A.Ş.

Karaman Futbol Kulübü

Menemen Futbol Kulübü

Sarıyer

Somaspor

Uşak Spor A.Ş.