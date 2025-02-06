Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla Artı Değer Van Spor FK taraftarlarının sahaya alınmayacağı bildirildi.

Kararın ardından Artı Değer Van Spor FK, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme paylaştı.

Yapılan açıklamada, “08.02.2025 tarihinde deplasmanda oynayacağımız Çimentaş Elazığspor karşılaşması için İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından taraftar yasağı kararı alınmıştır. Bu doğrultuda, taraftarlarımız müsabakada misafir tribünde yer alamayacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunar, takımımıza desteklerini her zaman olduğu gibi hissettireceklerine inanıyoruz” denildi.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazığspor, ligde 39 puanla aynı puanı paylaşıyor. Söz konusu maç her iki takım için de şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.