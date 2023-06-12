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Vanspor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi yönetimini belirlemek üzere bugün Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek. Genel Kurulda yeni yönetimini belirleyecek olan Vanspor, ardından sezon hazırlıkları kapsamında transfer görüşmelerine başlayacak.

Bugün saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan kongrede mevcut başkan Feyat Kıyak’ın yeniden aday olması beklenirken, başka adayların olup olmayacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

Kongre öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vanspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak; “Bugün günlerden Vanspor” vurgusu yaptı.

Vanspor’un yerinin bir üst lig olduğunu da dile getiren Kıyak, kongreden sonra şehre yakışır bir yönetim ve bir kadro ile önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek istediklerini söyledi.

Bu arada teknik direktörlük kariyerinde son iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Mustafa Sarıgül ile anlaştığını da duyuran Vanspor Futbol Kulübü’nde, bu akşam yapılacak olan kongrede bu konu da yeniden paylaşılacak.

Kongre sonrası, yeni teknik direktörün de raporları doğrultusunda transfer çalışmaları başlatılacak.

Umut Tarhan