Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 02 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında 31.528 kişinin GBT sorgulamasında; 11 şahıs dolandırıcılık, 7 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 6 şahıs silahla tehdit, 5 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 4 şahıs göçmen kaçakçılığı yapmak, 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak, 4 şahıs kasten yaralama,

3 şahıs silahlı terör örgütüne üye olmak, 3 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs görevi kötüye kullanma, 1 şahıs imar kirliliğine neden olmak, 1 şahıs karşılıksız yararlanma,

1 şahıs kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 1 şahıs suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 1 şahıs şantaj, 1 şahıs terör örgütü propagandası yapmak, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik, 1 şahıs ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri kanununa muhalefet, suçlarına ilişkin toplam (60)şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.