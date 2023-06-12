Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, düzensiz göçle mücadelede sınır tedbirlerinin yanı sıra, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedildi.

2023'te 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Avrupa ortalamasının üzerinde

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, charter seferleri (özel uçuş) ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiği belirtildi.

Avrupa ortalamasına göre, Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının, çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

2023'te toplam sayı 42 bin 685

Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550 ve tarifeli uçuşla 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünün kaydedildiği açıklamada; yılbaşından itibaren tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış göstererek 42 bin 685'e ulaştığı aktarıldı.dha