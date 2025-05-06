Artı Değer Van Spor FK’nin Play-Off’lara kalması, kentte şimdiden büyük bir heyecana sebep oldu. Onlarca mesajla Van Spor’a destekler çığ gibi büyürken, taraftar grupları da takıma büyük destek ve moral veriyor.

Ünlü iş insanları, ünlü sanatçılar, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu gibi çok sayıda kişi ve kurumdan destek mesajları alan Artı Değer Van Spor FK için bir destek mesajı da Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva paylaştı.

Artı Değer Van Spor FK’ye başarılar dileyen Takva, “Şehrin markalaşması için özellikle üst liglerde mücadele eden bir futbol takımına olan ihtiyacı ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu yıl da zorlu bir mücadele ile play-off karşılaşmalarına kalan Vansporumuza başarılar diliyorum. Vanspor’un kazanacağına ve play-off mücadelesinden şampiyon çıkarak 1. Lige çıkacağına inanıyorum. Gönlümüz Vanspor’la! Başarılar takım, başarılar yönetim, başarılar Van şehri…” ifadelerini kullandı.