İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, gerek içeride gerekse deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarlarının desteğini arkasına alıyor. Deplasman maçlarında da takımını yalnız bırakmayan taraftarlar iç saha maçlarında da takımın en motive edici gücü olarak öne çıkıyor.

Yıllardır yetersiz olduğu dile getirilen stadyumuna rağmen kırmızı-siyahlı ekip, ligin ilk 18 haftasında seyirci ortalamasıyla başarıya imza attı.

VANSPOR 3. SIRADA

Uzun yıllar sonra 1.Lig’e çıkan Van Spor FK’de taraftarlar takımına önemli destek sunuyor. Bu destek rakamlara da yansıdı. Açıklanan verilere göre kırmızı siyahlı Van ekibi, ligin ilk 18 haftasında tribün doluluk ortalamasında 3. sırada yer aldı.

DOĞU TAKIMLARI ZİRVEDE YER ALIYOR

18. hafta sonunda tribün doluluk ortalaması en yüksek olan ilk 7 takım açıklandı. Sıralamanın zirvesinde Amed Sportif Faaliyetler yer alırken, Arca Çorum FK 2., temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise 3. sırada kendine yer buldu. Van ekibinin hemen ardından Erzurumspor FK 4. sırada yer aldı. İlk 4 sırada 3 Doğu takımının bulunması ise sporseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Trendyol 1. Lig’de bu sezon tribün doluluk ortalaması en yüksek olan 7 takım şu şekilde:

1-Amed Sportif Faaliyetler: 16.580

2-Arca Çorum FK: 10.565

3-İmaj Altyapı Van Spor FK: 3.726

4-Erzurumspor FK: 3.675

5-Sakaryaspor A.Ş.: 3.181

6-Özbelsan Sivasspor: 2.646

7-Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.: 1.389