Yeni yılla beraber yeni vergi düzenlemesi de devreye giriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla pek çok kaleme zam geliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam gelecek. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt zammının 1 Ocak itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yeni yılla beraber başlayacak olan ÖTV düzenlemesinin akaryakıta ne kadarlık bir zam olarak yansıyacağını açıkladı.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM!

Saraçoğlu, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ zam geleceğini belirtti. LPG için ise herhangi bir zam beklenmiyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.

Peki 25 Aralık 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tabelaların son durumu ne? İşte detaylar...