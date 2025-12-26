AFAD tarafından 20 farklı branştan sözleşmeli personel alımı yapılacak. 473 kişinin alınacağı açıklanan ilanda Van’a sözleşmeli 1 koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirileceği de bildirildi.

İlanda, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, toplam 473 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını 5 Ocak 2026 saat 10:00 – 12 Ocak 2026 saat 17:00 arasında Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 2 güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- 2025 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

- Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak

- Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

İlan ile ilgili yapılan duyuruda Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.