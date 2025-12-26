Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Teknecik Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Bir evin soba bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binanın çatısını sardı.

Çatı Yangını.jpg7-1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatı Yangını6

Kaynak: İHA