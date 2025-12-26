Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Teknecik Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Bir evin soba bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binanın çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.