Geçtiğimiz hafta tartışmalı Elazığ deplasmanında 3 puanı bırakan Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında konuk edeceği güçlü rakibini yenerek yeniden moral bulmak istiyor.

Bir üst lige çıkma hesapları yapan temsilcimizin bugün Menemen Futbol Kulübü karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Artı Değer Van Spor FK sahaya; Abdulsamed Damlu, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Özkan Yiğiter, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, ve Samed Ali Kaya ilk 11’i ile çıkacak.

Van Spor FK yedek kulübesinde Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Sabahattin Destici, Emre Batuhan Adıgüzel, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Mert Beler, Serkan Odabaşoğlu, Bekir Can Kara, Mert Örnek ve Okan Eken olacak.

Menemen Futbol Kulübü ise bugün ki maçta; Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Erkan Gövercin, Emre Keskin, Altar Han Hidayetoğlu, Seçim Can Koç, Hakkı Türker, Mazlum Demir, Emirhan Arkutcu ve Eyüp Poyraz ilk 11’i ile mücadele edecek.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Bora Göymen, Emir Akay, Eren Fansa, Erhan Öztürk, Yiğit Kerem, Arda Temur, Fırat Arslan, Eren Çakır, Muharrem Emir Erkul ve Emir Doğru görev bekleyecek.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.