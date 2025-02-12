Mardin'de yaşanan trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.
Mazıdağı ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan minibüs, Eti Bakır yolunda karşıdan gelen pikap ile çarpıştı.
Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
10 İŞÇİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 10 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA