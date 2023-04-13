Ligde şampiyonluk açısından kritik önem taşıyan Vanspor FK - Kocaelispor karşılaşmasına MHK tarafından Mersin Bölgesi A klasman hakemi Oğuzhan Aksu görevlendirildi.

Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut, Kemal Mavi ve Alirıza Altunbakır yapacak. Maç 15 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Bu sezon toplamda 27 maçı yöneten Oğuzhan Aksu 13 maçta Spor Toto 1. Lig'de hakem olarak görev yaptı. Bu sezon 6 maçta Süper Lig'de dördüncü hakemlik yapan Aksu 1 maçta da Türkiye Kupası maçını yönetti. Ayrıca Oğuzhan Aksu'nun 1. Lig maçlarında AVAR olarak görev yaptğıda görülüyor.