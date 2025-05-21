Nesine 2. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turunda Menemen Futbol Kulübünü, ardından 2. Turda Motolux Aksarayspor’u eleyerek adını 3. Tura yazdıran Artı Değer Van Spor FK, bu turda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak.

Kendi tesislerinde ve Atatürk Şehir Stadı’nda bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

Teknik Sorumlu Murat Yıldırım nezaretinde maça sıkı hazırlanan kırmızı – siyahlılar, maça motive olmuş durumda.

Konuk ekip Çimentaş Elazığspor da yine Van’dan rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Her iki ekip için de zor geçmesi beklenen mücadele 22 Mayıs Perşembe günü (yarın) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak.