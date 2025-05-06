Play-Off 1. Turu’nda Perşembe günü Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, bu maç için hazırlıklarına devam ederken, takımda morallerin de yerinde olduğu görülüyor.

Dün yapılan idmanla maça odaklanan Artı Değer Van Spor FK’de aynı zamanda gol krallığında zirveye oturan Okan Eken için pasta kesildi ve başarılı futbolcu alkışlanarak tebrik edildi. Okan da, başarısını takım arkadaşları ile kutlayarak, gol kralı olmasında herkesin payının olduğunu söyledi.

Morallerin yerinde olduğu Artı Değer Van Spor FK, 8 Mayıs Perşembe günü Menemen İlçe Stadı’nda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak ve bir üst tura çıkmak için rakibini yenmeye çalışacak. Zor geçmesi beklenen maç saat 20.00’de başlayacak.