Trendyol 1. Lig’de heyecan 9. hafta maçları ile devam etti. Yine çekişmeli maçlara sahne olan haftada temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmandan 1 puanla döndü.

Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz, karşılıklı atılan gollerle sahadan 1 – 1 eşitlik ve 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 9 haftalık zorlu bölümünü geride bırakan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandıran kırmızı – siyahlılar kalesinde ise 7 gol gördü. Van Spor FK, 9. hafta itibari ile 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig’de 9 haftalık periyot sonunda 20 puanla liderlik koltuğunda oturan takım Sipay Bodrum FK oldu. Van Spor FK, liderin 7 puan gerisinde bulunuyor.

İŞTE 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Boluspor 1 - 3 Esenler Erokspor

Arca Çorum FK 3 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 3 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Bandırma Spor 2 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Erzurumspor FK 1 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Amed Sportif Faaliyetler 4 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 2 Sakaryaspor A.Ş.

Özbelsan Sivasspor 0 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır FK 2 - 1 İstanbulspor A.Ş.

Sipay Bodrum FK 5 - 0 Atakaş Hatayspor

PUAN DURUMU

