İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi’nde bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 21 sivilin cansız bedeni ile 96 yaralının getirildiği, cenazelerin 2’sinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi.

CAN KAYBI 67 BİNİ AŞTI

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 13 bin 568 Filistinlinin öldürüldüğü, 57 bin 638 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 67 bin 160’a, yaralı sayısının 169 bin 679’a yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL, YARDIM DAĞITIM NOKTALARINA DA SALDIRIYOR

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 2 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 19 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 610’a, yaralı sayısı ise 19 bin 143’e yükseldi." denildi.