Artı Değer Van Spor FK, Play Off 3. Tur ilk karşılaşmasında sahasında Çimentaş Elazığspor’u 4-1’lik farklı bir skorla yenerek avantaj yakalamıştı. Temsilcimiz, bu avantajla sahaya çıkacak.

Oynadığı güzel oyun ve galibiyetle adından sıkça bahsettiren ve kamuoyunda galibiyeti çok konuşulup sosyal medyada gündem olan Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, rövanş karşılaşmasında da Teknik Sorumlu Murat Yıldırım öncülüğünde sahadan istediğini alarak finale çıkmayı amaçlıyor.

BAŞARILARIN TAKIMI VANSPOR

Vanspor FK, bu yılki başarılarına bir yenisini de Çimentaş Elazığspor’u Play-Off 3. Tur ilk maçında yenerek ekledi. Sezon boyunca hem iç saha hem de dış saha karşılaşmalarda taraftarının yüzünü güldüren Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugünkü rövanş karşılaşmasında taraftarlarını sevindirmek istiyor.

VANSPOR’UN GALİBİYETİ GÖLGELENMEYE ÇALIŞILDI

Van’daki ilk karşılaşma sonrası küçük çaplı olaylar yöneticilerin araya girmesiyle yatıştırılmış bunun üzerine Elazığ cephesinde söylemler ve tehditler ile Vanspor’un güzel futbolu ve galibiyeti gölgelenmeye çalışılmıştı. Bu durum Artı Değer Van Spor FK’nin daha önce ayarlamış olduğu otel rezervasyonunun iptal edilmesine kadar gitmişti.

Karşılaşma öncesi birçok kesimden de sağduyu açıklamaları yapılmış ve iki takımın ve şehirlerin kardeşlik önemine vurgu yapılmıştı.

Bunun üzerine Artı Değer Van Spor FK yöneticileri futbolcuların güvenliği ve sağlığı için fedakarca davranarak Elazığ’a özel uçakla futbolcularını götüreceğini açıklamıştı.

Karşılaşma öncesi tehditvari söylemlerin ardından Elazığ Stadyumunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tribün önlerinde polis barikatları kurulurken 3066 güvenlik personelinin görev yapacağı, Elazığ Valiliği tarafından duyuruldu.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor’un konuk olacağı Çimentaş Elazığspor deplasmanında karşılaşma saat 20.00’da başlayacak ve HT Spor TV ekranlarında canlı yayınlanacak.