Başkan Temel, “Yıkıcı ve dayanaksız eleştiriler, kulübümüzü ileriye taşımak yerine geriye götürmektedir. Vanspor'a gönül veren herkesi takımımızın etrafında kenetlenmeye ve desteğini esirgememeye davet ediyorum” diyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİK”

Vanspor’un, yalnızca bir futbol kulübü değil, bu şehrin ortak değeri, yıllardır süregelen bir mücadelenin sembolü olduğunu belirten Başkan Temel, “Sezon başında, bu mücadeleyi bir adım ileriye taşımak ve Vanspor'u hak ettiği başarıya ulaştırmak için yola çıktık. Maddi ve manevi tüm imkânlarımızı seferber ederek bu camianın layık olduğu noktaya gelmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Şampiyonluk parolasıyla başladığımız bu sezonda, ligin bitimine altı hafta kala istediğimiz noktada olmadığımızı biliyoruz. Ancak bu, mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Play-off sürecinde Vanspor hala en güçlü adaydır ve hedefimize ulaşmak için sonuna kadar savaşacağız.” dedi.

“CAMİANIN MENFAATLERE ALET EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİM”

Takım üzerinde olumsuz algı ve eleştirilere de değinen Temel, “Son dönemde kulübümüz üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı ve haksız eleştirileri yakından takip ediyorum. Vanspor, bireysel hesapların ve kişisel çıkarların ötesinde, büyük bir emeğin ve fedakârlığın eseridir. Herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi, kulübün başarısı için üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Hiç kimsenin Vanspor üzerinden kendine çıkar sağlamasına, bu büyük camianın emeğini kendi menfaatlerine alet etmesine asla izin vermeyeceğim.” sözlerine yer verdi.

“VANSPOR, İNANCINI KAYBETMEDEN YOLUNA DEVAM EDECEKTİR”

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, açıklamalarının devamında şunlara yer verdi;

“Ayrıca, sosyal medya platformlarında mesnetsiz iddialarla, kulübümüzün emeklerini hiçe sayarak yapılan bilinçsiz yorumlar ve maksatlı eleştiriler dikkat çekmektedir. Eleştiri, iyi niyetli ve yapıcı olduğu sürece kıymetlidir. Ancak, hiçbir somut bilgiye dayanmadan, yalnızca karalama amacı taşıyan söylemler Vanspor'a zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Klavye başında yapılan yıkıcı ve dayanaksız eleştiriler, kulübümüzü ileriye taşımak yerine geriye götürmektedir. Vanspor'u seven, bu armaya gönül veren herkesin, sağduyulu hareket etmesini ve takıma zarar verecek söylemlerden kaçınmasını bekliyorum. Vanspor, her türlü zorluğa rağmen inancını kaybetmeden yoluna devam edecektir. Başarı ancak birlik ve beraberlikle gelir. Bu süreçte, Vanspor'a gönül veren herkesi takımımızın etrafında kenetlenmeye ve desteğini esirgememeye davet ediyorum. Mücadelemiz bitmedi. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”