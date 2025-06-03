Nesine 2. Lig Play-Off Final maçında Batman Petrol Spor ile karşılaşan ve rakibini seri penaltı atışları sonrası mağlup ederek adını Trendyol 1. Lige yazdıran Artı Değer Van Spor FK, final maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi. Van Spor ile birlikte Batman Petrol Spor da yine PFDK’ya sevk edildi.

Van Spor’un PFDK’ya sevk raporunda; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 01.06.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Batman Petrol Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Van Spor ile birlikte Batman Petrol Spor da yine PFDK’ya sevk edilerek; “Batman Petrol Spor A.Ş. Kulübü’nün 01.06.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Batman Petrol Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.