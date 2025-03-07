Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yarın ve Pazar günü 26. hafta maçları oynanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Seyircisiz oynanacak Artı Değer Van Spor FK – Ankara Demirspor maçında hakem Hakan Ülker düdük çalacak.

Mert Baykal ve Semih Kocaman’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Muhammed Taha Onat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Artı Değer Van Spor FK – Ankara Demirspor maçı 9 Mart Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.