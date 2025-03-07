Kar örtüsünün yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden Hakkari, yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı kayakseverleri ve doğa tutkunlarını cezbeden bir merkez haline geldi.

Yer yer 2 metre karın bulunduğu zirvelerinde ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak, tırmanış ve doğa yürüyüşü yapma imkanı sunan Hakkari, son zamanlarda farklı ülkelerden adrenalin tutkunlarını ve dağ kayakçılarını da ağırlamaya başladı.

Alman, İtalyan, İsviçreli, Ukraynalı ve İranlı 8 kayakçı, 4 gün önce dağ kayağı yapmak için Hakkari'ye geldi.

Kayaksever Ömer Faruk Aşkan'ın eşliğinde farklı noktaları dolaşan kayakçılar, kayak yapabilecekleri rotaları inceledi.

Daha sonra saatlerce süren tırmanışın ardından belirledikleri 3 bin 50 rakımlı Şivekür, 2 bin 950 rakımlı Mehed Dağı ile Bay ve Otluca köylerindeki tepelere tırmanan kayakçılar, yüksek kar örtüsünün üzerinde kayak yaptı.

Metrelerce yüksekten slalom yaparak inen dağcılar, keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşadı.

"Buranın doğası çok güzel"

Ekibe rehberlik eden İranlı Hamit Şafaki, AA muhabirine, Avustralya'da yaşadığını ve Uluslararası Dağ Rehberleri Federasyonu'na bağlı bir dernekte faaliyet yürüttüğünü söyledi.

İnternette haritalar üzerinden yaptıkları araştırmalarda Hakkari'de kayak için güzel yamaçların olduğuna dair bilgilere ulaştıklarını anlatan Şafaki, "Arkadaşlarımızla kente geldik ve burada geçirdiğimiz günlerin tadını çıkarıyoruz. Buranın doğası çok güzel. İnsanlar çok cana yakın ve misafirperver. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Yemekler çok güzel. Çok güzel bir kar örtüsü var. Biz de dağ kayağı yaparak zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Ukraynalı Oleg İvanchenko da "Dağda çok kar var. Burayı seviyorum çünkü çok büyük bir dağlık alan var. Köyleri çok renkli. Biz de kayak yapmak için buraya geldik. Hava durumuna bakıp karın en iyi olduğu yeri bulmaya çalıştık." dedi.

Ömer Faruk Aşkan ise Şafaki'nin kendisine sosyal medyadan ulaşarak kayak yapma talebini ilettiğini dile getirdi.

Daha sonra kente gelen ekibe eşlik ettiğini ve rotalar belirlediklerini ifade eden Aşkan, şunları kaydetti:

"İlk gün Otluca köyünde tur kayağı yaptık. İki gündür Bay köyündeyiz. İki farklı rotadan çıkacağız. Bundan sonra Yüksekova'ya geçeceğiz. Burayı çok sevdiler. Geçen sene de yine Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gruplar olmuştu. Onlar da güzel zaman geçirmişti. Umarım buraya gelen yabancı turistlerin sayısı artacak. Ukraynalı Oleg, 8 bin metrelik 14 dağa tırmanmış. Çok tecrübeli bir dağcı. Onun da burada olması mutluluk verici. Özellikle son zamanlarda tur kayağı için gelenler çok oluyor."