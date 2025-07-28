Temsilcimiz Van Spor FK, lig hazırlıklarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışan takım, lig öncesi güç depoluyor.

Van Spor FK, zorlu sezon öncesi hazırlık maçlarına ağırlık verdi. Şimdiye kadar üç hazırlık maçına çıkan temsilcimiz, dördüncü hazırlık maçına da bugün çıkacak.

RAKİP SÜPER LİG’DEN

Van Spor FK, lig öncesi dördüncü provaya bugün Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor karşısında çıkacak. Maç Kayseri Erciyes Kamp Merkezinde oynanacak ve saat 11.00’de başlayacak.

Van Spor FK şu ana kadar üç hazırlık maçına çıktı ve üçünden de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk hazırlık maçında Hatayspor’a 1 – 0 mağlup olan temsilcimiz, ikinci maçta Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3 – 1 ve üçüncü hazırlık maçında ise Kahramanmaraş İstiklal Spor’a 3 – 2 yenildi.