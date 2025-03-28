Van’ın turizm sektörü, özellikle İranlı turistlerin ilgisiyle uzun yıllardır hareketlilik yaşıyor. Ancak turizmciler son dönemde Van’a gelen İranlı sayısının azlığından söz ediyor.

VANOTED Başkanı Çetin Demirhan, otellerin doluluk oranlarının yüzde 30’u dahi aşmadığını belirterek, sektörün son yılların en zor günlerini geçirdiğini dile getirdi.

“DOLULUK ORANI YÜZDE 25-30 CİVARI”

VANOTED Başkanı Çetin Demirhan, “Otellerimiz son yılların en kısır dönemini yaşıyor. Nevruz bayramı beklentileri istediğimiz gibi olmadı. Van’a çok sayıda turist gelmedi. Gelenler de çok kısa kalarak geri döndü. Şu an otellerimizde yüzde 25-30 civarında turist doluluğu var. 5 aydır zararına çalışıyoruz. Pandemi dönemi hariç, 2006-2007 yıllarından bu yana turizmde en kötü dönemi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VAN GEÇİŞ GÜZERGAHI OLARAK KULLANILIYOR”

Turizme dair açıklamalarda bulunan Demirhan, “İranlı turist azlığının elbette belirli nedenleri var. Bunlardan ilki İran’da yaşanan devalüasyon; para birimleri yüzde 50 oranında değer kaybetti ve buna bağlı olarak alım gücü düşen İranlı turistler artık gelemiyor. Bunun yanı sıra burada bir hizmet pazarlanıyor ve bu hizmetin bir kalite standardı olmalı. Kalitenin sağlanması ise denetime bağlı. Bu denetim, yolcu taşımacılığından konaklamaya, restoranlara kadar çok yönlü olmalı. Maalesef Van’da denetimler istenilen düzeyde değil; kaçak konaklamadan diğer alanlara kadar pek çok konuda denetim eksikliği var. Bu durum da turizmi sekteye uğratan faktörlerden biri. Bir diğer sorun ise turistlerin çoğu Van’ı yalnızca geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Buraya gelmeleri için bir sebep yaratmak gerekiyor, ancak turizm alanındaki yetersiz çalışmalar ve tanıtım eksikliği nedeniyle turist potansiyeli oldukça azaldı.” sözlerine yer verdi.