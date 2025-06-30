Tarım ve içme suyu amaçlı kullanılan Morgedik Barajı'nın tamamen dolması, kuraklığın etkili olduğu Van'da hem çiftçileri hem de yetkilileri umutlandırdı. Barajdan sulanan tarım arazilerinde bu yıl ürün veriminin artması bekleniyor. Kuraklığın etkisinin yoğun hissedildiği bu dönemde Morgedik Barajı'nın doluluk oranı bölge halkına moral oldu. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan ve 2015 yılında yapımı tamamlanan Morgedik Barajı içme ve sulama suyu alanlarında hizmet veriyor. 17 bin 574 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren baraj Erciş Ovasındaki tarımsal alanların su ihtiyacını karşılamakla birlikte ilçedeki su ihtiyacının da önemli bölümünü karşılıyor. Van'ı dünyaya tanıtan inci kefali balıklarının üreme alanı olan Deliçaya su aktarımı da yapan Morgedik Barajı'ndaki su seviyesi kurak geçen kış mevsiminin ardından alarm vermişti. Ancak yoğun yağmur yağışlarının gerçekleştiği ilkbahar döneminde su seviyesi yüzde 100'e ulaşan barajın tahliye kanalları açılarak Deliçaya su aktarımı yapılmaya devam ediyor.

Morgedik Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Selçuk, "Bu yıl kış aylarında karın az yağması nedeniyle barajın dolmamasından endişeleniyorduk. Ancak bahar aylarında yağmurun yağmasından dolayı bugün bölgede barajın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Buralı bir insan olarak beni sevindiriyor. Bu baraj Erciş'te içme suyu ayrıca Erciş ovası ve mahallelerinin bir kısmına sulama suyu sağlıyor. Bu barajın diğer bir faydası Van'ı bütün dünyaya tanıtan inci kefalinin üremesi için geldikleri suyu sağlıyor olmasıdır. Baraj her mevsim her ay Erciş balık bendindeki inci kefali balık üreme alanında sürekli suyun bulunmasını sağlıyor" dedi.