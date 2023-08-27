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WanHaber – ÖZEL

Vatandaşlar, kent merkezinde yer alan Kızılay Kan Bağışı standına giderek kan bağışında bulunuyor.

Kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturmayı hedefleyen Vanlılar, Kızılay görevlileri tarafından formları doldurularak bağışlarını tamamlıyorlar.

Bu yılın ilk altı ayında Türk Kızılay'a Türkiye genelinde 1 milyon 250 binin üzerinde kan bağışı yapılmıştı.

“KAN BAĞIŞINDA GENÇ ORAN FAZLA”

Kan bağışlarındaki farkındalığa 19- 25 yaş aralığı genç grup daha fazla katkı sunuyor.

360 bin vatandaşın bu yıl ilk defa kan bağışında bulunduğunu 2023 yılı ilk yarısında düzenli bağışçı sayısı ise 822 binden fazla olarak kaydedildi. Kan bağışında en aktif eğitim sıralaması liselilerde olurken, lisans mezunları ve ilkokul mezunları sırayı takip ediyor.

Van'da da vatandaşlar, Kızılay'ın kurduğu standa giderek kan bağışında bulunuyor.

Muadili olmayan kanın hayat kurtardığını belirten vatandaşlar, sağlık durumu elverişli olanların da kan bağışında bulunmasını tavsiye ediyor.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci