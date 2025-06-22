Kent genelinde bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 10 ilçesinde yarın (23 Haziran Pazartesi) enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında İpekyolu ilçesinde 30, Edremit ilçesinde 19, Tuşba ilçesinde 54, Gürpınar ilçesinde 82, Gevaş ilçesinde 42, Bahçesaray ilçesinde 17, Özalp ilçesinde 4, Çatak ilçesinde 30, Muradiye ilçesinde 2 ve Erciş ilçesinde 2 olmak üzere toplam 282 mahallede elektrik kesintisi olacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Bostaniçi, Çalımlı, Değirmenarkı, Dereüstü, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Kıratlı, Hacıbekir, Karakoç, Kaymaklı, Karşıyaka, Kevenli, Ortanca, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Yeni Mahalle, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

11.00-13.00 saatleri arasında; Buzhane, Hatuniye ve Yalı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akın, Fırat, Çiçekli, Dilkaya, Kıyıcak, Köşkköy, Kurubaş, Şabaniye, Süphan, Taşkonak, Köprüler, Dönemeç, Gölkaşı ve Çayırbaşı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-15.00 saatleri arasında; Andaç, Enginsu, Gölkaşı, Köklü ve Mülk mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında; Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka, Akköprü, Beyüzümü ve İstasyon mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-11.00 saatleri arasında; Akbulut, Aşağıkaymaz, Cumhuriyet, Değirmendüzü, Hoşap, Ortaköy, Otbiçer, Parmakkapı, Sakalar, Yatağan ve Yukarıkaymaz mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan, Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Cumhuriyet, Dağseven, Değirmendüzü, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Kalkanlı, Kapçık, Karakoç, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Koçgüden, Kuşdağı, Mollahüseyin, Murataldı, Oğuldamı, Ongun, Örmeli, Ortaköy, Öveçli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Savacık, Sevindik, Sıcaksu, Taşdöndüren, Taşlıyazı, Tepegören, Topçudeğirmeni, Topsakal, Topyıldız, Tutak, Tutmaç, Üçdoğan, Üçgen, Uzungedik, Yalınca, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan, Yoldüştü ve Yurtbaşı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında Gündoğan ve Kızıltaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-15.00 saatleri arasında; Abalı, Aladüz, Dereagzı, Dokuzağaç, Elmalı, Gölkaşı, Gündoğan, Pınarbaşı, Selimiye, Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dilmetaş, Elmalı, Göründü, Guzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Orta, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uğurveren, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü ve Yuva mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akyayla, Altıntas, Bağcılar, Cevizlibelen, Çömlekçi, Güneyyamaç, Kartal, Paşaköy, Yaşlıkavak ve Yaylakonak mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-11.00 saatleri arasında; Altındere, Çatbayır, Elmayaka, Güneyyamaç, İslam, Kaşıkçılar ve Ünlüce mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK;

09.00-11.00 saatleri arasında; Adnan Menderes, Akçabük, Alacayar, Aşağınarlıca, Atlıhan, Bahçelievler, Bilgi, Çılga, Cumhuriyet, Dalbastı, Dokuzdam, Eliaçık, Görentaş, Hacıosman, Işınlı, İslam, Kaçıt, Karşıyaka, Konalga, Korulu, Narlı, Övecek, Selçuklu, Sırmalı, Sözveren, Sugeldi, Toyga, Uzuntekne ve Yukarınarlıca mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Çubuklu, Dorutay ve Seydibey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Balaklı ve Kandahar mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çelebibağı ve Görüşlü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.