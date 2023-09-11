Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van dâhil birçok il için yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde sıcaklık değerleri düşerken, yarın ve sonraki gün için Van’da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü hava durumu verilerine göre sıcaklık düşerken, Van ve ilçelerinde yarın ve Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van geneli havanın Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olması beklenirken, Perşembe ve Cuma gününe kadar yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

BAHÇESARAY;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 26 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 26 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 27 °

BAŞKALE;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 21 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 21 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 22 °

ÇALDIRAN;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 22 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 22 °

ÇATAK;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 27 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 27 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 28 °

EDREMİT;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 16 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 22 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 23 °

ERCİŞ;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 23 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 24 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 24 °

GEVAŞ;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 23 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 24 °

GÜRPINAR;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 24 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 26 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 27 °

İPEKYOLU;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 21 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 19 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Parçalı Bulutlu 22 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 23 °

MURADİYE;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü 22 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 24 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 25 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 24 °

ÖZALP;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 23 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 23 °

SARAY;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Az bulutlu 23 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 24 °

TUŞBA;

12 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 °

13 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 °

14 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 22 °

15 Eylül Cuma: Parçalı Bulutlu 22 °

16 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 23 °

Haber: Fatma Öztürk