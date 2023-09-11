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İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı.

Tanrıkulu, katıldığı bir TV programında, FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı"

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

"Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreni'nin ardından Tanrıkulu’nun söylemleri hakkında açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Değerli arkadaşlar; tabii bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul mümkün değil. Tabii ki konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz.

Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil.

Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef. Ordumuza dil uzatmak. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz.

Hele hele milletvekili birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreç Meclis'in takdirindedir.

Ensonhaber