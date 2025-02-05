Van’da beklenen Şubat karının bugün yağması ve yarına kadar devam etmesi öngörülüyor. Meteoroloji özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olacağını bildirerek, tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Kar yağışının beklendiği Van ve çevre illeri için Meteoroloji uyarıları sıraladı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don uyarısında bulunan Meteoroloji; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışı için de uyarıda bulunan Meteoroloji; “Bu gece (çarşamba) saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışlarının yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ tehlikesine karşı da; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojiye göre Van’da bugün beklenen hava durum şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı