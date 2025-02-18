Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van, yarından itibaren kar yağışlı sistemin etkisi altında olacak.
Özellikle kuraklığın yaşanmaması için hasretle beklenen kar, yarından itibaren kent genelinde etkisini gösterecek.
Yarından itibaren Van ve çevresinde etkili olmaya başlayacak olan kar yağışının, verilen 5 günlük tahminlere göre Cumartesi gününe kadar devam edecek. Sonrası günler için ise henüz bir hava tahmini yayımlanmadı.
Meteorolojik tahminlere göre yer yer Van’ın bazı ilçelerinde hava sıcaklıklarının -25’e kadar düşmesi öngörülüyor.
Van’da 5 günlük hava durumu verilerinin ise şu şekilde olması tahmin ediliyor;
Bahçesaray;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Başkale;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Çaldıran;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Çatak;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Edremit;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Erciş;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Gevaş;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Gürpınar;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
İpekyolu;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Muradiye;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Özalp;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Saray;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Tuşba;
18 Şubat Salı: Çok bulutlu
19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu
20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
21 Şubat Cuma: Kar yağışlı
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı