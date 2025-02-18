Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van, yarından itibaren kar yağışlı sistemin etkisi altında olacak.

Özellikle kuraklığın yaşanmaması için hasretle beklenen kar, yarından itibaren kent genelinde etkisini gösterecek.

Yarından itibaren Van ve çevresinde etkili olmaya başlayacak olan kar yağışının, verilen 5 günlük tahminlere göre Cumartesi gününe kadar devam edecek. Sonrası günler için ise henüz bir hava tahmini yayımlanmadı.

Meteorolojik tahminlere göre yer yer Van’ın bazı ilçelerinde hava sıcaklıklarının -25’e kadar düşmesi öngörülüyor.

Van’da 5 günlük hava durumu verilerinin ise şu şekilde olması tahmin ediliyor;

Bahçesaray;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Başkale;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Çaldıran;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Çatak;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Edremit;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Erciş;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Gevaş;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Gürpınar;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

İpekyolu;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Muradiye;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Özalp;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Saray;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Tuşba;

18 Şubat Salı: Çok bulutlu

19 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

21 Şubat Cuma: Kar yağışlı

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı