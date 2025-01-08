SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yakın zamanda yaşanan bir kalp krizinden örnek vererek, önemli uyarılarda bulundu.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜ!”

Ağır yemeklerden sonra spor yapmanın oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Doç. Dr. Sarıkaya, yaptığı paylaşımda; “Yakın süreçte yaşanan bir kalp krizi vakasından bahsedeyim; 28 yaş erkek hasta, halı saha maçına gitmeden ağır yemek yeme. Halı saha maçından sonra başlayan göğüs ağrısı! Tanı; kalp krizi. Anjiyo; kalp damarlarında çatlama (koroner disseksiyon). Ölümden döndü. Ama bu tabloda vefat eden hastalarımız da oldu. Halı saha maçları yeteri kondisyona sahip olmayan kişilerde oldukça tehlikeli durumlara yol açabilir. Ağır yemeklerden sonra spor yapmak veya halı saha maçları yapmak oldukça tehlikeli” uyarısında bulundu.