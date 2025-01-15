AKOM tarafından aktarılan verilere göre Van’da Perşembe günü saat 02.00’de başlayacak olan kar yağışlı sistemin, akşam saat 21.00’e kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.

AKOM tarafından yapılan paylaşımda şu uyarılar yer aldı:

“İlimiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis, pus hadisesinin ve çığ tehlikesi beklenmektedir.

Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.”