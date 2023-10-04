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WanHaber-ÖZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Van için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Ülkenin doğu kesimlerinde hava koşullarının mevsim normallerinin altında olacağı uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava mevcut olacak. Sıcaklık bugün kuzey kentlerde yer yer 15 derecenin altına inecek.

Van’da hava sıcaklıkları 04 Ekim Çarşamba günü 13 C°’nin altında seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre; Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Van ve Bitlis çevrelerinde sabah saatleri ile akşam saatleri arasında, Hakkari çevrelerinde öğle saatleri ile akşam saatleri arasında zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hava durumuna ilişkin Meteorolojik uyarıda da şöyle denildi; “Bölgede beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bölge genelinde akşam saatlerine kadar batılı ve kuzeyli yönlerden, Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında ve yükseklerde kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek ağaç/direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

04 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ (BUGÜN) VAN GENELİ SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

BAHÇESARAY;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-14 °

BAŞKALE;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 5-13 °

ÇALDIRAN;

04 Ekim Çarşamba: Karla karışık yağmurlu 6-11 °

ÇATAK;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8-13 °

EDREMİT;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-13 °

ERCİŞ;

04 Ekim Çarşamba: Karla karışık yağmurlu 7-13 °

GEVAŞ;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 9-12 °

GÜRPINAR;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6-12 °

İPEKYOLU;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-13 °

MURADİYE;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8-12 °

ÖZALP;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 5-13 °

SARAY;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 4-13 °

TUŞBA;

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-13 °

Haber: Fatma Öztürk