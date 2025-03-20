Van’da ilkbaharın gelişiyle beraber söz, nişan ve düğün sezona hazırlanmaya başlayan vatandaşların uygun takı arayışı başladı. Ancak son zamanlarda rekor kıran altın fiyatları cep yakınca çözüm imitasyonda aranıyor.

Altın fiyatlarının son derece yükselmesi, birçok vatandaşı imitasyona yönlendirdi. Özellikle yaza doğru Van’da takı takmak isteyen birçok kişinin imitasyona yöneldiği belirtiliyor.

İmitasyon ürünlere son yıllarda ilginin arttığını ifade eden kuyumcu esnafı Taha Yasin Yıldız, “Birçok kişi altın benzeri takılar için imitasyon kullanmayı tercih ediyor, altın kaplamalı oluyor birçoğu. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce imitasyon ürünler pek kullanılmazdı ama altın fiyatlarının artmasıyla beraber vatandaşlar alternatiflere yöneliyor” diye konuştu.

“İMİTASYON FİYATLARI”

İmitasyon ürün fiyatlarına ilişkin bilgi veren Taha Yasin Yıldız, “Kuyumcularda imitasyon ürün çeşitleri pek satılmıyor ama şu anda piyasa fiyatlarına bakıldığında imitasyon gerdanlıklar 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arası fiyattan satılıyor. Geriye kalan küçük takılar ise 200 ila bin lira arası satılıyor. Düğün setleri 3 bin ila 5 bin lira arası satılırken, kemerler ise bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında satılıyor. Bu imitasyon ürünlerde fiyatı belirleyen en önemli etken işçilik oluyor.” ifadelerini kullandı.

“YAZ AYLARINDA İMİTASYONA İLGİ ARTIYOR”

Altın ve türevi ya da imitasyon ürünlere yaz bölgelerinde daha çok rağbet gösterildiğini belirten Taha Yasin Yıldız, “Bölgemizde iki bayram arası nişanlar olur iken, yaz aylarında ise düğün sezonları açılıyor. Bu dönemlerde hem altına hem de düğünlerde takmak için imitasyonlara en fazla rağbetin olduğu dönemler oluyor. Kış aylarında imitasyona ilgi pek gösterilmiyor.” şeklinde belirtmelerde bulundu.