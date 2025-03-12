Arkadaşlarını izleyerek üç yıl önce tırmanış sporuyla tanışan 18 yaşındaki Ertan, hobi olarak başladığı branşta elde ettiği başarı sayesinde hedef büyüttü.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca 15-16 Şubat'ta Isparta'da düzenlenen Spor Tırmanış Gençler Bouldering Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etmeyi başaran Ertan, milli takım seçmelerine dahil edildi.

Isparta'da 7 Mart'ta üç gün süren Aday Milli Takım Kampı'nda hünerlerini sergileyen Ertan, milli formayı giymek için kamp sonucunun açıklanacağı günü bekliyor.

Nur Tatar Spor Salonu'nda antrenörü Vedat Kutlu eşliğinde çalışmalarını sürdüren Ertan, ülkeyi yurt dışındaki şampiyonlarda temsil etmek istiyor.

Genç tırmanışçı Ertan, AA muhabirine, milli formayla yeni başarılar kazanmak istediğini söyledi.

Kondisyon ve dayanıklılık gerektiren sporlara ilgi duyduğunu belirten Ertan, "Okulda arkadaşlarım tırmanış sporu yapıyordu. İlgimi çekti ve denemek istedim. Arkadaşlarla antrenman yaptıkları yere gittim. Antrenörümle tanıştım ve bendeki ışığı gördü. Her zaman dayanıklılık üzerine bir spor yapmak istiyordum. Tırmanış yapmaya başladığım günden bu yana bu sporu çok seviyorum." dedi.

İlk katıldığı turnuvada finale çok yaklaştığını ifade eden Ertan, şunları kaydetti:

"İlk katıldığım turnuvada ilk 6'ya kalmıştım. Her geçen gün kendimi daha da geliştirdim ve en son katıldığım şampiyonada kürsüye çıktım. Bu sayede milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandım. Milli formayı giymek en büyük hayallerimden ve bu hayali gerçekleştirmeme az kaldı. İlk hedefim şampiyonada derece elde etmekti, bunu başardım. Şimdi daha ilerisini düşünüyorum. Milli takım formasıyla Avrupa'da derece elde etmek için mücadele ediyorum."

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve spor tırmanış antrenörü Kutlu ise öğrencisinin daha iyi başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Van'ın engebeli coğrafyası ve doğal parkurlarıyla tırmanış açısından önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kutlu, şunları söyledi:

"Muhammed ile beraber önce ünlü dağcı Tunç Fındık'ın açmış olduğu kaya tırmanışı rotalarına tırmandık. Muhammed aynı zamanda kaya tırmanışı da yapıyor. Sporcumuz branşı en doğalından öğreniyor. Muhammed ile Van'dan ilk kez milli takım aday kampına sporcu gitti. İnanıyorum ki Muhammed bu seçmeleri geçecek ve milli formayı giyecek. Öncellikli hedefimiz milli forma altında başarılar kazanmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek."