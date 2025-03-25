Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi Van’da çarşı pazar hareketlendi. Alış-veriş telaşına giren vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluğa sebep oluyor.

Şehir merkezinde bazı esnaflarda yoğunluk yaşanırken bazı esnaflarda ise işler durgun görünüyor. Her yıl Ramazan Bayramı sürecinde yoğunluğun yaşandığı terzilerde bu bayram henüz beklenen yoğunluk başlamadı.

Geçtiğimiz yıllara göre işlerin durgun olduğunu belirten terziler, yoğunluğun arife gününde artacağını belirterek, vatandaşların terzilik işlerini son güne bırakmamaları uyarısında bulundu.

“HAZIR GİYİM, İŞLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Hazır giyimden dolayı işlerin eskisi kadar olmadığını belirten terzi Ömer Eren, “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Her yıl gittikçe azalan işlerimizin düşüşü bu yıl da devam ediyor. Hazır giyim çoğaldı, insanlar eskiden özel günler veya bayramlarda elbise diktirirdi ama artık yok. Hazır giyim tercihi işlerimizi zor duruma sokuyor. Şu an sadece ufak tefek işlemi olan ürün getiriliyor.” dedi.

Çoğunlukla insanların terzilik işlerini son günlere bıraktığını belirten Eren, “İnsanların alım gücü zayıf. Eskisi gibi, çoluk çocuğuma birden fazla çeşit alayım diyen olmuyor veya alışverişi yapanlar da genellikle son güne bırakıyor. Bize gelen insanların çoğu da dert yanıyor. Her şeyin pahalı olduğunu vurgulayıp sitem ediyor.” diye kaydetti.

“ÇARŞIDA KURU KALABALIK VAR”

Terzi Eren konuşmasının devamında, “29 yıldır Van’da esnaflık yapıyorum. Bu bayram öncesi gerçekten eski bayram öncelerini arar olduk. Maalesef sektörümüzde her yıl işler daha da azalıyor. Dışarda bayram havası yok. Eskiden Van sokakları bayram öncesinde çok canlı olurdu. Bu durum şu an yok ve bu çok üzücü. Çarşıda kalabalık var ama alışveriş yapan az insan var, bir nevi kuru kalabalık diyebiliriz. İşler bayrama bir iki gün kala mutlaka artacaktır, bu nedenle fırsatı olanlar erkenden işlemlerini tamamlasın.” ifadelerine yer verdi.