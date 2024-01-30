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Van’da geçtiğimiz sezon, TFF Kadınlar 3. ligte mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor’un Kadın Futbol alt yapısından keşfedilerek U-15 Milli takıma davet edilen sol bek Şilan Akbal, Makedonya'da düzenlenen özel turnuvada süre alarak ilk milli maçına çıktı.

1 haftalık Milli takım serüveninin ardından ülkeye dönen Akbal, takımı Van Büyükşehir Belediyespor ile 2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

İdmanlarda sergilediği performans ile A takım kadrosuna dâhil edilen Şilan, 3. Ligin ilk maçına da geçtiğimiz haftalarda Ağrı deplasmanı ile başladı. Şilan, 90 dakika süre aldığı mücadelede büyük beğeni topladı.

Van temsilcisinin 15-0 galip geldiği ligin ikinci maçı 76 Iğdır Spor karşılaşmasında da 4 gol 4 asist ile ayrılan Akbal’ın sezona şimdiden damga vuracağı konuşuluyor.