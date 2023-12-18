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İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki mahallenin ilkokulunda görevli 11 öğretmen, Van depreminden sonra gönderilen ancak zamanla atıl durumda kalan 40 metrekarelik konteyneri kütüphaneye dönüştürmek için çalışma yaptı.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği öğretmenler, mahalle sakinlerinin yardımıyla konteyneri iş makineleriyle okulun bahçesine taşıdı.

Yaklaşık 3 ay süren tadilat, boya ve dekorasyon çalışmalarıyla, 156 öğrencisi bulunan okula 40 metrekarelik kütüphane ve oyun alanı kazandıran öğretmenler ve mahalleliler, konteynerin duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi, her yaş grubuna uygun kitaplar yerleştirip, oyun köşesi ve sinema alanı oluşturdu.

Van Valiliğinin "Kitap Van" projesi kapsamında gönderdiği kitaplarla zenginleşen kütüphane sayesinde öğrenciler hem daha ferah ortamda kitap okuma hem de oyunlar oynayıp film izleme imkanı buldu.

Okulun dış duvarlarını da farklı renklerde boyayarak renklendiren öğretmenler, bu çalışmalarla öğrencilerin okulda keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

"Kütüphanemizin yapılışında herkesin emeği var"

Okulun müdürü Ülkay Eroğlu Garip, AA muhabirine, 3 yıldır görev yaptığı okulda kütüphaneye ihtiyaç olduğu için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Öğretmen arkadaşlarıyla mahallede atıl durumdaki konteyneri değerlendirmeye karar verdiklerini belirten Garip, "Konteyneri köylülerin yardımıyla okula getirdik ve kütüphane olarak dizayn ettik. Bu konteyner 2011'deki depremlerin ardından mahalleye gönderilmişti ancak at ahırı olarak kullanılıyordu. Boyasını yaptık, perdesini İstanbul'dan bir arkadaşımız getirdi.

Bir öğretmenimiz bazı kitapları İstanbul'dan gönderdi. Valiliğimizin gönderdiği kitaplar vardı. Sıralarımızı boyadık, parkelerimizi döşeyerek nisan ayında güzel bir kütüphaneye dönüştürdük." diye konuştu.

Kütüphanenin çok fonksiyonlu olarak tasarlandığını anlatan Garip, "Sinema aktiviteleri, drama etkinlikleri, folklor ve koro çalışmalarında da kullanıyoruz. Öğrencilerimize sadece kitap okuma alanı değil, kültürel faaliyetleri de gerçekleştirebileceği bir alan yarattık. Burada kitap okuma etkinlikleri, satranç ve zeka oyunları, her yaş grubuna özel eğitim hizmeti sağlayabiliyoruz." dedi.

Garip, kütüphane için tüm kurumlardan, öğretmenlerden ve mahallelilerden destek gördüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Kütüphanemizin yapılışında herkesin emeği var. Valiliğimizin ve hayırseverlerin yolladığı kitaplarla kitaplığımızı doldurduk. Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bize destek oldu. Almanya'dan bir vatandaşımız katkı verdi. Mahallelilerden Resul Bey traktörünü getirdi, öğrencimizin velisi İbrahim Bey parkeleri ve kaloriferleri takarak yardımcı oldu. Öğretmenlerimiz duvarları boyadı ve içeriyi dekore etti. Mahallede amcasından teyzesine, abisinden ablasına herkes bize destek oldu. Herkese teşekkür ediyorum."

"Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz"

Sınıf öğretmeni Ceyda Karabacak da ilk görev yeri olan okula 3 yıl önce geldiğini aktardı.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için el birliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti:

"Okulumuzda faaliyet alanımız yoktu, öğrencilerimize farklı deneyimler kazandırmak için kütüphane yapmaya karar verdik. Konteynerin içini öğretmen arkadaşlarımızla boyadık, kullanılmaz durumdaki sıraları da tamir ederek yeniledik. Kırsal bölgede olduğumuz için öğrencilerin sinemaya gitme olanağı çok fazla yoktu. Kütüphanemize projektör takarak sinema ortamı oluşturduk. Patlamış mısırlarımızı hazırlayarak bazı günler öğrencilerimizle film izliyoruz, çok mutlu oluyorlar. Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz."

2. sınıf öğrencisi Aylin Çelik, kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, kendilerine kütüphane yapan öğretmenlerine teşekkür etti.

Daha önce hiç sinemaya gitmediğini ifade eden 2. sınıf öğrencisi Miray Arı da film izlemeyi çok sevdiğini ve kütüphane sayesinde bol bol kitap okuduğunu söyledi.