Eğitim desteğine başvuruda bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğuna komisyon heyeti tarafından karar verilen 3 bin 16 öğrenciye bir yıllık eğitim süresince 3 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Van ili sınırlarında ikamet edip il dışında üniversite okuyan öğrenciler için başlatılan eğitim desteğinin ilk ödemelerinin yatırıldığı da kaydedildi.

Bir yıllık eğitim dönemi süresince 3 bin TL destek almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerini Halkbank şube ve ATM’lerinden TC kimlik numaralarıyla çekebileceği açıklandı.

Öte yandan başvuru sonucunun https://basvuru.van.bel.tr/ adresinden sorgulanabileceği aktarıldı.