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Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursu ilk mezunlarını verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan okuma yazma kursnda 2022-2023 eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 120 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreniyle kep atan kadınlar, büyük mutluluk yaşadı.

Törende katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınları tebrik ederek, okur-yazarlık belgelerini verdi.

Mezuniyet töreni çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.