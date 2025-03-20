Karaman, AA muhabirine, birçok kanser türünün gelişiminde önemli rol oynayan sigara kullanımının kadınlarda özellikle rahim ağzı kanseriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki polikliniklerine başvuran kadın hastalara öncelikle sigarayı bırakmalarını tavsiye ettiklerini belirten Karaman, rahim ağzı kanserinin önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getirdi.

Tarama yöntemiyle erken tanı konulabildiğini anlatan Karaman, "Tüm kadınların 30 yaşından sonra mutlaka HPV taraması yaptırması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın da böyle bir sağlık taraması programı var. Kadınlar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) randevu almadan bu taramayı ücretsiz yaptırabiliyor. Kanserin önlenmesi açısından etkili sonuçlar da alınıyor." diye konuştu.

"Alkol ve sigara bağımlılıklarının kadın sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var"

HPV taraması pozitif çıkan hastaların Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine yönlendirildiğini ifade eden Karaman, şu bilgileri verdi:

"Alkol ve sigara bağımlılıklarının kadın sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var. Alkol özellikle gebelik düşünen kadınlarda çok büyük bir risk faktörüdür. Anne ve bebekte çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Sigara da rahim ağzındaki dokunun iyileşmesini engelleyerek kansere neden oluyor. Merkezimize son 5 yılda rahim ağzı kanseri şüphesiyle başvuran 30 kadını sigarayı bırakmaya ikna ettik. Hastalarımıza sigaranın zararlarını anlatarak bu bağımlılıktan kurtulmalarını sağladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Türkiye'de rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen ilk 10 kanser türü arasında yer aldığının altını çizen Karaman, "Erken sağlık taramasıyla şüpheli bulguları olan kadınlar tespit ediliyor. Biz de yaptığımız küçük ve basit müdahalelerle kansere yakalanmalarını önlüyoruz. Bölgemizde taramalar sayesinde rahim ağzı kanserine yakalanmadan tespit edip tedavilerini yaptığımız çok sayıda kadın var. Tedavileri erken yapılan kadınların ileride kansere yakalanmaları engelleniyor. Bu yüzden tüm kadınların HPV testlerini mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Düzenli tarama testleri yaptırmak çok önemli." diye konuştu.

Kanserle mücadelede erken teşhisin öneminin kadınlara anlatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Sağlık Bakanlığımız son 10 yıldır çok güzel çalışmalar yapıyor. Kadınlarımız, KETEM aracılığıyla sağlık taramalarını ücretsiz yapabiliyor. Çok basit testlerle sağlık taramasından geçiyorlar. Test sonuçları anormal çıkan hastalar üst sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Kadınlarımıza sağlıklarını korumak için her 5 yılda bir tarama testlerini yaptırmalarını, risk faktörlerinden kaçınmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.