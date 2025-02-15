Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Urartu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan kadınlar, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Geri dönüşüme ve daha temiz doğaya dikkati çekmek isteyen 36 kadın kursiyer, "Ağaç Giydirme Projesi" kapsamında, kullanılmayan ipleri toplayarak dikiş nakış atölyesinde el işi örgü haline getirdi.

Doğasever kadınlar, hazırladıkları rengarenk örgülerle, kurumların bahçelerinde bulunan ağaçların gövdelerini giydirerek, temiz bir çevreye dikkati çekti.

"Kadınlar, ağaçları elleriyle giydiriyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, yeşil alanları korumak, farkındalık oluşturmak, ağaç ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla "Ağaç Giydirme Projesi" başlattıklarını söyledi.

Projenin doğanın korunması için farkındalık oluşturacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gelecek kuşaklara doğal ve temiz bir çevre bırakmak için farkındalık çalışması yapıyoruz. Yeşil alanların korunması ve ağaçların faydalarını anlatmak için kurumuzun bahçesinde bulunan ağaçlardan giydirme çalışmasını başlattık. 16 gençlik merkezimizdeki el sanatları bölümünde eğitim alan arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlar, ağaçları elleriyle giydiriyor. El emeği, göz nuruyla yapılan projemiz, yaz aylarında da devam edecek. Diğer kurumlarımızın bahçelerinde bulunan ağaçlara da giydirme çalışması yapacağız."

"Kadınların dokunduğu her şeyin güzel olacağını gösteriyoruz"

Usta öğretici Sevde Çiftçi ise 36 öğrencisiyle başladıkları projenin sürdüğünü ifade etti.

Amaçlarının ağaçları ve doğayı korumak olduğunu aktaran Çiftçi, "Farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere güzel eserler bırakabilmek için bu projeye başladık. Giydirdiğimiz ağaçlarda vatandaşlarımızın fotoğraf çekmesi bile onlarda bir anı oluşturacak. Geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla birçok projeden arda kalan ipleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Deniz Uğurtunç da "Doğada var olan canlıların sevgiyi hakkettiklerini göstermek amaçlı farkındalık çalışması yapıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Kadınların dokunduğu her şeyin güzel olacağını gösteriyoruz. Boş zamanları değerlendirip, el becerilerimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.