Evinin önünde bulunan araba garajını kendi imkanlarıyla atölyeye çevirerek el emeği süsleme eşyalar üreten kadın girişimci Nurgül Alparslan, azmiyle örnek oluyor. Alpaslan, ürettiği ürünleri Van Yöresel Ürünler Fuarı’nda da görücüye çıkardı ve büyük ilgi gördü.

“EL İŞÇİLİĞİ ÜRÜNLER”

Deneme yanılma yoluyla öğrendiği işi ek gelir olarak sürdüren girişimci kadın Alparslan, wanhaber’e yaptığı açıklamada, “Ürünlerimin tamamı el işçiliğidir, evimin önünde araba garajı vardı, onu kendi imkanlarımla atölyeye çevirdim. Üretimlerimi orada yapıyorum ve bu el yapımı ürünleri satıyorum. Bu işi ek iş olarak sürdürüyorum. 9 yıldır bu işi yapıyorum, bu işe başlangıçta üç ayrı kalıpla başladım, herhangi bir eğitim sürecinden de geçmedim. Hayal gücümü el becerimle birleştirdim, zamanla bu alanda kendimi geliştirerek bu günlere geldim. Yaptığım ürünler çok beğeniliyor, herkes çok memnun kalıyor bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor. Aynı zamanda yaptığım bu ürünleri internet üzerinden de satışa sunuyorum.” dedi.

Dün tamamlanan Yöresel Ürünler Gıda-Hediyelik Eşya Fuarı kapsamında stant da açan Nurgül Alparslan, ek işten sağladığı gelirle bir aileye de maddi destek sunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Ürünlerim daha çok kadınlara hitap ediyor. En çok tercih edilen el emeği ürünlerim ise kahve sunumlukları, ışıldaklı ürünler ile mutfak saatleri oluyor. Yaptığım ürünler fabrikasyon olmamasına rağmen çok daha uygun fiyatlar üzerinden satışı gerçekleşiyor. Bana gelen malzemeleri yapım aşamasına göre sulandırıyorum, kalıplara döküyorum, kurutma, boyama ve buna benzer süreçlerden geçirip satışa uygun hale getiriyorum. Ürünlerin tüm yapım aşamasında kendim bulunuyorum.”

Ek iş olarak el emeği ürünlerin yapımına devam edeceğini belirten Nurgül Alparslan, sağladığı ek gelirle başka bir aileye de destek sağlıyor.