TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Genel Başkan Vekili Kahraman Minnet, Genel Başkanlık görevine getirilirken, Vanlı isim de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Van’da uzun yıllardın spora hizmet veren Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Van Şube Başkanı Erkan Odabaşı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
Toplantısı sonrası Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;
Genel Başkan:
- Kahraman Minnet
Genel Başkan Vekilleri:
- Alkan Altan
- Cevher Ahen
- Hakan Kabak
Genel Başkan Yardımcıları:
- Erkan Odabaşı
- Özhan Kurt (Hukuk Sorumlusu)
- Yusuf Kemal Coşgun
- Fatih Pazı (Amatör İşler Sorumlusu)
Genel Sekreter:
- Özgür Aygün
Genel Sekreter Yardımcısı:
- Batuhan Topçu (Basın Medya Sorumlusu)
Genel Sayman:
- Muhsin Erçetin
Genel Sayman Yardımcısı:
- Emrah Ünal
Yönetim Kurulu Üyeleri:
- Onur Sekman
- Oktay Erden
- Halil İbrahim Esen.